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Специалисты Луганской народной республики (ЛНР) демонтировали фортификационное сооружение Народной милиции у моста в Станице Луганской на линии соприкосновения в Донбассе.

Закончилась разборка фортификационных сооружений на мосту у Станицы, наводим окончательный порядок, — цитирует агентство Луганскинформцентр представителя МЧС ЛНР Дмитрия Кабыщенко.

По его словам, украинская сторона обещала одновременно завершить демонтаж укреплений со своей стороны, но так и не сделала этого.

Мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской в настоящее время — единственный официальный пункт пропуска между Украиной и ЛНР.

Как писал News.ru, в правительстве Украины считают, что ЛНР саботирует достигнутую ранее договорённость о ремонте моста в Станице Луганской. По данным штаба Операции объединённых сил Украины, 31 августа представители ЛНР отказали сотрудникам «Укртрансмоста» в доступе к разрушенной части сооружения на участке разведения № 1 Станицы Луганской из-за отсутствия детального плана восстановительных работ.