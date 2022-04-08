ЛНР агитснарядами призвала украинских силовиков сложить оружие

Народная милиция Луганской Народной Республики призвала украинских силовиков добровольно сложить оружие. Призывы отправляются агитационными снарядами тем, кто остаётся в городах Попасная, Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, рассказал военнослужащий минобороны ЛНР с позывным Борода, сообщает РИА Новости.
Мы продолжаем давать шанс украинским военнослужащим <...>. При помощи артиллерии отправляем им агитационные снаряды, где указана инструкция, как правильно выйти к нашим военнослужащим и добровольно сложить оружие, — пояснил солдат.
Он добавил, что подобные акции помогают — случаи добровольной сдачи оружия украинскими солдатами участились.
Выходят так, как и написано в инструкции, — сказал военнослужащий из ЛНР.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины 10 апреля обстреляли населённый пункт Новоайдар в ЛНР из комплекса «Точка-У», сообщила Народная милиция республики. В результате ракетного удара погибла мирная жительница. Обстрел вёлся с направления населённого пункта Северодонецк, уточнили в ЛНР.