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ЛНР агитснарядами призвала украинских силовиков сложить оружие

ЛНР отправляет агитснаряды с призывами для украинских силовиков сложить оружие
23:17, 10 апреля 2022
ЛНР агитснарядами призвала украинских силовиков сложить оружие Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Народная милиция Луганской Народной Республики призвала украинских силовиков добровольно сложить оружие. Призывы отправляются агитационными снарядами тем, кто остаётся в городах Попасная, Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, рассказал военнослужащий минобороны ЛНР с позывным Борода, сообщает РИА Новости.

Мы продолжаем давать шанс украинским военнослужащим <...>. При помощи артиллерии отправляем им агитационные снаряды, где указана инструкция, как правильно выйти к нашим военнослужащим и добровольно сложить оружие, — пояснил солдат.

Он добавил, что подобные акции помогают — случаи добровольной сдачи оружия украинскими солдатами участились.

Выходят так, как и написано в инструкции, — сказал военнослужащий из ЛНР.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины 10 апреля обстреляли населённый пункт Новоайдар в ЛНР из комплекса «Точка-У», сообщила Народная милиция республики. В результате ракетного удара погибла мирная жительница. Обстрел вёлся с направления населённого пункта Северодонецк, уточнили в ЛНР.

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