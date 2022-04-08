ЛНР агитснарядами призвала украинских силовиков сложить оружие

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Кандидат в президенты Южной Осетии Александр Плиев заявил, что первые два места в президентской гонке занимают действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Оба они проходят во второй тур, пишет ТАСС.

По нашим данным с 15% участков, будет второй тур обязательно, — подтвердил Плиев. Политик добавил, что будет просить своих избирателей отдать голоса за Гаглоева. Сам он, по предварительным данным, занимает...