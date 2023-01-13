Лиза-Мари Пресли умерла в возрасте 54 лет Единственная дочь Элвиса Пресли Лиза-Мари умерла в возрасте 54 лет

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Лиза-Мари Пресли, единственная дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, скончалась в возрасте 54 лет, менее чем через сутки после госпитализации. Об этом сообщает издание People со ссылкой на мать артистки Присциллу Пресли. Ранее стало известно, что женщина пережила остановку сердца.

С тяжелым сердцем я должна с вами поделиться ужасной новостью, моя прекрасная дочь Лиза-Мари покинула нас, — сказала Присцилла Пресли.

Лизу-Мари госпитализировали утром 12 января после остановки сердца. Сообщалось, что медики были вынуждены ввести женщине адреналин и сделать непрямой массаж сердца для восстановления пульса. Пациентку поместили в отделение интенсивной терапии, подключили к аппарату жизнеобеспечения и ввели в состояние искусственной комы.

Сообщалось, что домработница нашла Пресли в ее спальне без сознания. Источники портала TMZ сообщают, что певица все утро жаловалась на боли в животе, которые становились все более интенсивными.

Лиза-Мари родилась в 1968 году, она единственная дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Известна в качестве исполнительницы собственных песен. Также она являлась вдовой певца Майкла Джексона и бывшей женой актера Николаса Кейджа.

В июне 2020 года с собой покончил сын Пресли Бенджамин Кио. Ему было 27 лет. У женщины остались старшая дочь Райли и девчки-близнецы Харпер и Финли.