Лиз Трасс заявила о нежелании Лондона вводить санкции против РФ

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Член постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Гурген Арсенян заявил, что армянское правительство контролирует ситуацию с Азербайджаном и не будет обращаться за помощью в ОДКБ. Об этом он заявил по итогам первого совещания председателей комитетов (комиссий) парламентов государств — членов ОДКБ, которое прошло в четверг, 10 февраля, в Москве, сообщает РИА Новости.

В совещании приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, Арсенян представлял Армению. В Армении не та ситуация, чтобы мы были вынуждены призвать помощь ОДКБ. У нас в стране довольно сложная...