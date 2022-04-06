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Лиз Трасс заявила о необходимости изменения международной безопасности

Глава МИД Британии Трасс: международную архитектуру безопасности следует перестроить
02:33, 07 апреля 2022
Лиз Трасс заявила о необходимости изменения международной безопасности Лиз Трасс Фото: Ioannis Alexopoulos/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что следует перестроить международную архитектуру безопасности. На такой шаг надо пойти, поскольку закончилось время действия «Основополагающего акта Россия-НАТО», отметила она в комментарии для Telegraph, сообщает РИА Новости.

Мы должны перестроить нашу международную архитектуру безопасности. Мы более не можем работать в рамках устаревших соглашений с Россией, которые она откровенно игнорирует и подрывает. Дни Основополагающего акта Россия-НАТО прошли, — подчеркнула министр.

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