Лиз Трасс заявила о необходимости изменения международной безопасности

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поручили своим министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам. Поручения даны после трёхсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что также будет создана комиссия, которой предстоит заниматься вопросом о делимитации границы. В её функции также войдут вопросы безопасности и стабильности на общих рубежах двух стран. По итогам...