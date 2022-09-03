Лиз Трасс — идеальный одноразовый инструмент

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

В понедельник, 5 сентября, Великобритания получит нового премьера — консерватора. В явных фаворитах нынешний министр иностранных дел Лиз Трасс. В молодости троцкистка, ярая сторонница борьбы за ядерное разоружение. Как жизнь меняет людей. Как Джонсон был оптимальной фигурой для проведения Brexit, так его преемница Лиз Трасс — для продолжения нагнетания напряженности в Европе.

Конечно, внешность зачастую обманчива. Однако сам облик возможной главы британского правительства свидетельствует о гармоничном сочетании истеричности и пассионарности. Кто-то из коллег уже прозвал ее пустоглазой. Притом, что она явно плохо контролирует свои эмоции. Чего стоила ее реплика в Москве, когда, перебивая своих собеседников, она выпалила, что Великобритания никогда не признает Воронеж и Ростов частью России. Тут и поспешность суждений, и свойственное многим дамам предельно общее представление о географии. Впрочем, если сам Джо Байден путает Швецию со Швейцарией, то и американским сателлитам простительно.

Ну а сделанное в Бирмингеме заявление о возможности нажатия «ядерной кнопки» уже простых британцев привело в изумление. Рядовые налогоплательщики, видимо, куда лучше премьера осознают, прежде всего, уязвимость их собственных островов.

Понятно, что сейчас основное внимание британского политического истеблишмента сконцентрировано на игре вокруг Украины, которая важна не сама по себе, а как реальный предлог для активного вмешательства Лондона в европейские дела, будучи не связанным коллективной порукой Европейского союза. Этим объясняются настойчивые попытки формирования локальных союзов под британским контролем, в которые могли бы войти Польша, Украина, Прибалтика, Румыния.

Более того, в украинском вопросе Лондон ныне святее папы римского, то бишь агрессивнее и отчаяннее США. И при такой игре, конечно, «глубинному государству» Англии просто необходима была на Даунинг-стит,10 Лиз Трасс. Та самая, что в далекой Австралии посочувствовала Украине, на которую нападали то монголы, то татары.

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press Лиз Трасс, Даунинг-стрит, 10

Трасс, которая в тайне своей души, явно мечтает стать, как минимум, второй Маргарет Тэтчер, готова пойти на самые рискованные шаги. Ее поездка на танке в Прибалтике стала яркой иллюстрацией, выходом агрессивного подсознания. Ее желания обрести, пусть и в Европе, свои Фолькленды.

Недаром в своей недавней статье с объявлением намерения бороться за пост лидера консерваторов она самонадеянно объявляет, что, именно благодаря ее усилиям, Великобритания возглавила коалицию противодействия России и навязала наиболее жесткие пакеты антироссийских санкций.

Понятно, что в этом своем раже она готова будет взять на себя любую ответственность, поставить под вопрос последние надежды на возрождение европейской стабильности и системы коллективной безопасности. То есть для нынешнего момента, когда все стороны, так или иначе причастные к конфликту на Украине, играют на повышение ставок, госпожа Трасс подходит просто идеально. А вот надолго ли — главный вопрос. Во всяком случае, Трасс явно опровергнет тезис феминисток о том, что женщины во главе государств — гарантия мира, его спасения от вечно агрессивных мужчин.

Идеально она подходит и для второго акта большой игры, когда ее можно будет отправить в отставку, повесив на нее все внешнеполитические огрехи, а заодно и неизбежные зимние экономические трудности. Все ставки сделаны заранее.

Впрочем, понятно, что новая премьерша далеко не так проста и прямолинейна, как может показаться. Она неоднократно меняла свои убеждения и политические позиции. В молодости под влиянием матери, медсестры, она участвовала в антивоенном движении за ядерное разоружение. Состояла в британских либерал-демократах. Несмотря на пару поражений, упорно рвалась в палату общин местного парламента уже от консерваторов. Попала в тренд обновления партийной элиты, став самой молодой женщиной-министром в истории. И за восемь последних лет сменила немало министерских постов.

Так что не исключено, что ей опять удастся обмануть судьбу, проявив гибкость пробившейся наверх «простолюдинки». С интересом будем наблюдать.