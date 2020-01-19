Участники международной конференции по Ливии в Берлине считают необходимым запустить механизм, который будет контролировать процесс урегулирования вооружённого конфликта. Итоговое коммюнике, текст которого стал известен задолго до начала мероприятия, по аналогии с сирийским досье предлагает разбить мирный процесс на шесть частей.

Среди направлений международной деятельности — установление режима прекращения огня, реализация «оружейных» запретов для Ливии, реставрация политического процесса, создание единой армии, осуществление реформ в сфере экономики и соблюдение гуманитарных норм. Для того чтобы вести соответствующую работу, предлагается установить специальный международный механизм, который обяжет проводить постоянные встречи под эгидой ООН. Его, вероятно, разобьют на две части. Первая будет заключаться в том, что высокопоставленные представители стран — гарантов урегулирования каждый месяц станут проводить переговоры. Вторая — в запуске специальных рабочих групп. Они должны организовывать встречи дважды в месяц.

В рамках конференции в Берлине в том числе состоялись двусторонние переговоры прибывших на неё лидеров стран. Так, беседа на высшем уровне прошла и между главными гарантами ливийского урегулирования — Россией и Турцией. В ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара в создании препятствий для мирного процесса.

Мы понимаем ваши усилия и ваше значение для установления перемирия. Мы проявили очень большие усилия для того, чтобы убедить господина Сараджа (глава правительства национального согласия Фаиз Сарадж. — NEWS.ru), чтобы он прибыл в Москву и сделал всё возможное, он выполнил свою задачу, — сказал турецкий лидер.

Реджеп Тайип Эрдоган XinHua/Global Look Press

Однако то, что Хафтар, находясь на недавних переговорах в Москве, не подписал соглашение о перемирии, по мнению Эрдогана, показывает, что ливийский военачальник «является сторонником не мирного процесса, а военного разрешения вопроса». Глава Турецкой Республики подчеркнул, что в Ливии должны быть обеспечены мир и спокойствие. Он указал на необходимость положить конец «агрессивному поведению» Хафтара.

Формально по инициативе России и Турции 12 января в Ливии начал действовать режим прекращения огня, в срыве которого командующего ЛНА неоднократно упрекали в Анкаре и Триполи. Однако спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в разговоре с журналистами 19 января заявил: режим тишины в Ливии соблюдается, хотя есть отдельные нарушения и «недисциплинированные элементы», которые деструктивно влияют на процесс. По словам дипломата, российские специалисты очень внимательно мониторят ситуацию «на земле». Он обратил внимание на то, что есть провокаторы, которые хотят сорвать режим, однако выразил надежду на то, что «у серьёзных ливийских руководителей хватит воли и возможности соблюдать прекращение огня, налаживать политический диалог».

В берлинской встрече приняли участие как минимум 10 глав государств и правительств. В столицу ФРГ, помимо Путина и Эрдогана, прибыли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, а также представители Алжира, Египта, Объединённых Арабских Эмиратов и Китая. Как можно судить, дипломатические усилия РФ, а по факту — вмешательство в конфликт через негосударственных игроков (частную военную компанию Вагнера), были вознаграждены: Москва снова оказалась в центре международных переговоров «на равных» условиях.