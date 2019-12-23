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Доктор психологии Ричард Альперт скончался в США в возрасте 88 лет. Он прославился своими экспериментами с психоделическими наркотиками.

Изучение влияния ЛСД на психику он проводил в 1961–1963 годах в Гарварде. Тогда он работал с коллегой Тимоти Лири. Обоих в итоге уволили: Альперта за то, что он дал ЛСД...