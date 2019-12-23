Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж обратился к турецкому правительству с просьбой о предоставлении военной техники.
У нас нет никакой другой альтернативы, кроме как попросить Турцию о помощи, — приводит турецкий TRT слова Сарраджа.
Военным необходимы бронемашины и беспилотники.
21 декабря Парламент Турции одобрил меморандум о взаимопонимании по безопасности и военному сотрудничеству с Ливией. По словам турецкого лидера Реджепа Эрдогана, Анкара готова оказывать признанному ООН правительству Файеза Сарраджа любую военную помощь. При этом командующего Ливийской национальной армией маршала Халифу Хафтара он назвал незаконным лидером, писал NEWS.ru.
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