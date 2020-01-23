https://static.news.ru/photo/c5d1af8c-3dbc-11ea-a840-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/Global Look Press

Представитель Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари объявил о введении бесполётной зоны над всей территорией Триполи, в том числе над единственным действующим аэропортом Митига.

Бесполётная зона простирается от Гарьяна до северных пляжей Триполи, включая базу Митига, — цитирует Al-Masdar Аль-Мисмари.

Он также подчеркнул, что аэропорт и авиабаза Митига объявлены военными зонами и полёты над ними запрещены для любой авиации: гражданской или военной. Он предупредил, что все замеченные там самолёты будут сразу же уничтожены.

Как писал NEWS.ru, воюющие на стороне сил правительства национального согласия (ПНС) сирийские бойцы напали на военных Ливийской национальной армии Хафтара (ЛНА) и нарушили новые договорённости о перемирии. Об атаке боевиков в районе Айн-Зара, на линии фронта, которая проходит через город Триполи, ЛНА сообщила в Twitter.