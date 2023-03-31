Ливанский наемник погиб на Украине An-Nahar: примкнувший к ВСУ ливанский наемник Умар Закария погиб на Украине

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Участвовавший в боях на стороне ВСУ ливанский наемник Ахмед Умар Закария погиб на Украине, сообщило издание An-Nahar. По его данным, ливанец служил в инженерном корпусе украинской армии. Предположительно, Умар Закария попал под обстрел, в результате был ликвидирован.

Ахмед Умар Закария, служивший в рядах украинской армии, из города Фнайдек аль-Аккария, был убит после того, как его инженерный корпус попал под обстрел, — говорится в публикации.

По данным газеты, отец погибшего ливанца состоит в браке с украинкой. Семья убитого бойца также проживает на Украине, отмечается в материале.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что на Украину прибыли свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран.

21 марта «Радио Новой Зеландии» сообщило о гибели новозеландского наемника в боях на Украине. Кейн Те Тай, принимавший участие в конфликте на стороне ВСУ, примкнул к рядам украинцев около года назад. Сообщалось, что комбатант погиб в ходе столкновений на востоке страны, точное место гибели не называлось. МИД Новой Зеландии также подтвердил кончину солдата. Тай стал третьим гражданином страны, погибшим на Украине.

Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что Артемовск с юга вместе с украинцами обороняли наемники из Польши и Грузии. По его словам, «там был весь сброд», а отличительной чертой иностранцев стала черная форма.