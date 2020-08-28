Ливанцам предрекли голод из-за взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/3d1e9e18-eab2-11ea-a5b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Голод грозит более чем половине жителей Ливана из-за взрыва, разрушившего порт в столице станы — Бейруте. Такого мнению придерживаются в Экономической и социальной комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).

Свыше половины населения Ливана к концу этого года рискует столкнуться с нехваткой базового продовольствия, — цитирует заявление комиссии «Интерфакс».

Там ответили, что Ливан в значительной степени зависит от импорта продовольствия. Порт Бейрута является основным пунктом ввоза продуктов. В связи с этим необходимо принять срочные меры во избежание продовольственного кризиса. В частности, восстановить портовые зернохранилища.

Взрыв в порту ливанской столицы прогремел вечером 4 августа 2020 года. В результате он был практически полностью разрушен, пострадали здания в радиусе 10 километров. По данным властей Ливана, взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, сделавшего в Бейруте техническую остановку. Предполагается, что причиной взрыва могли стать сварочные работы.

Как писал NEWS.ru, число жертв взрыва достигло 190, ещё более 6,5 тысячи человек пострадали. До сих пор числятся пропавшими без вести три человека. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч жителей Бейрута.