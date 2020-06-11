Ливан поддержал инициативу Египта по Ливии

https://static.news.ru/photo/a77966c6-abc4-11ea-8f92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Ливан поддержал египетскую инициативу по урегулированию конфликта в Ливии. Об этом сообщил МИД страны.

Инициатива, озвученная президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси по итогам встречи с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии палаты представителей Акилой Салехом, подразумевает прекращение огня на всей ливийской территории с 8 июня.

МИД приветствует инициативу Египта по решению конфликта в Ливии и усилия, предпринимаемые для достижения справедливого всеобщего решения, которое вернёт стабильность и безопасность ливийскому народу, — говорится в сообщении.

Инициативу также поддержали РФ, США, ряд арабских стран, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ. Правительство национального согласия и Турция выступили против, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси развитие партнёрства в области ядерной энергетики и сотрудничество в борьбе с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.