Ливан поддержал инициативу Египта по Ливии

Ливан поддержал египетскую инициативу по урегулированию конфликта в Ливии. Об этом сообщил МИД страны.
Инициатива, озвученная президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси по итогам встречи с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии палаты представителей Акилой Салехом, подразумевает прекращение огня на всей ливийской территории с 8 июня.
МИД приветствует инициативу Египта по решению конфликта в Ливии и усилия, предпринимаемые для достижения справедливого всеобщего решения, которое вернёт стабильность и безопасность ливийскому народу, — говорится в сообщении.
Инициативу также поддержали РФ, США, ряд арабских стран, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ. Правительство национального согласия и Турция выступили против,
Ранее NEWS.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси развитие партнёрства в области ядерной энергетики и сотрудничество в борьбе с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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