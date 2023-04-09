Ливан открестился от ударов по Израилю Премьер Ливана заявил о непричастности страны к ударам по Израилю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные силы Ливана непричастны к ракетным ударам по Израилю, заявил премьер-министр страны Наджиб Микати, передает телеканал Al-Hadath. По его словам, власти страны организовали расследование и, по предварительным данным, обстрел велся не с территории Ливана.

Предварительное расследование военных указывает, что сторона, выпустившая ракеты по территории Израиля, не является ливанской. <...> Мы отвергаем любую военную эскалацию, исходящую из Ливана, и проведение операций, дестабилизирующих обстановку, — подчеркнул Микати.

Он добавил, что пуски ракет — это реакция на израильскую агрессию на палестинских территориях и в секторе Газа. Ливан же пожаловался генсеку и Совету Безопасности ООН на израильскую агрессию и нарушение суверенитета, отметил Микати.

6 апреля в поселке Шломи и мошаве Бецет на севере Израиля у границы с Ливаном прозвучали сирены тревоги. Позже израильская армия сообщила об обстреле с ливанской территории и перехвате одной ракеты силами ПВО.

После сообщений об обстреле Израиля со стороны Ливана премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с руководством силовых структур. Из-за ситуации на севере страны международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил обслуживание самолетов.

Позднее сообщалось, что Израиль нанес ответный удар по окраинам населенного пункта на юге Ливана.