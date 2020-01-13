https://static.news.ru/photo/9895e244-3647-11ea-b703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ливан снова обрёл голов в ГА ООН после того, как внёс обязательный платёж. Из-за долгов по взносам права голоса лишились сразу семь стран.

В их числе — Гамбия, Лесото, Венесуэла, Тонга, Центральноафриканская Республик, Йемен. О праве Ливана на голос сообщил официальный представитель Генсека ООН Стефан Джаррик на брифинге, пишет РИА Новости.

Что касается других должников, они «всё ещё могут» заплатить долги до следующего голосования в Генассамблее. В этом случае страны сохранят право голоса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Организации Объединённых Наций приняли решение лишить семь государств права голоса за неуплату членских взносов. Как сообщает пресс-служба Генассамблеи, решение принято по экономическим причинам.