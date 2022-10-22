Литву и Румынию не допустили к Совбезу ООН по Украине после просьбы России

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Представителей Румынии и Литвы не смогли попасть на заседание Совета безопасности ООН после соответствующей просьбы России, сообщает источник в организации. По его словам, председатель заседания не допустил их, так как Москва настояла на том, что в мероприятии принимало участие слишком много представителей ЕС, передает РИА Новости.

Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии, — заявил источник.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что единственный универсальный инструмент урегулирования международных разногласий — это ООН. По его словам, «дрянная западная идея порядка, основанного на правилах», противоречит нормам ООН.

Также он подчеркнул, что статус постоянных членов Совбеза ООН не должен подлежать изменениям, включая их право вето. Число постоянных членов Совбеза может быть расширено, однако их полномочия должны быть неоспоримы, отметил Медведев. Он убежден, что пересмотр правил повлечет за собой развал ООН, вследствие чего произойдет деградация системы международного права.