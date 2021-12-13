Литве предрекли сотрудничество с Россией вопреки политической риторике

Литва, заявляющая о необходимости отказаться от российского газа, продолжит покупать его в России, сообщил экономист Василий Колташов в разговоре с «Народными Новостями». По его мнению, Вильнюс не заинтересован в торговле с Москвой политически, но это выгодно с точки зрения экономики.

Одно дело политическая риторика и другое, когда диктуют экономические интересы, а они как раз-таки и состоят в том, чтобы иметь минимальные издержки, прежде всего в производстве и в других сферах. Как это обеспечить, если избегать наиболее оптимальных схем? Оптимальные схемы для Литвы состоят в том, чтобы покупать газ там, где он продаётся по более выгодным ценам — у России, — сказал Колташов.

Он добавил, что латвийским властям выгоднее получать газ через трубопровод, чем в сжиженной форме. Также, по словам экономиста, подобные финансовые мотивы распространяются и на электроэнергию, и практически на всё.

Ранее в Литву прибыл танкер Coral Fungia с сжиженным природным газом из российского порта Высоцк. По данным оператора Клайпедского СПГ-терминала Klaipesod nafta, судно должно доставить 9,5 тысячи кубических метров топлива. Это уже вторая поставка в республику СПГ из РФ в этом месяце.