Литва заявила об окончании миграционного кризиса на границе с Белоруссией

Служба охраны государственной границы Литвы и прочие инстанции смогли стабилизировать обстановку на границе с Белоруссией, откуда с начала года увеличился поток нелегальных мигрантов. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа, которого цитирует ТАСС.
По его словам, властям
Ситуация на границе Белоруссии и Литвы ухудшилась из-за стремительного потока нелегальных мигрантов, которые направляются через белорусско-литовскую границу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не может сдерживать поток мигрантов из-за санкционных ограничений со стороны Запада.
Между тем президент Польши утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Введение соответствующего положения сопровождается запретом проведения массовых и увеселительных мероприятий, усиленными дежурствами полиции и контролем документов.