Литва заявила об окончании миграционного кризиса на границе с Белоруссией

Служба охраны государственной границы Литвы и прочие инстанции смогли стабилизировать обстановку на границе с Белоруссией, откуда с начала года увеличился поток нелегальных мигрантов. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа, которого цитирует ТАСС.

По его словам, властям удалось преодолеть миграционный кризис, а число прибывающих в страну беженцев значительно сократилось, и властям больше не придётся искать места для их размещения. Если 31 июля в Литве были задержаны 216 нелегальных мигрантов, что стало рекордом за сутки с начала года, то 22 августа пограничники, получившие разрешение правительства на вытеснение нелегалов, выдворили всего двух человек.

Ситуация на границе Белоруссии и Литвы ухудшилась из-за стремительного потока нелегальных мигрантов, которые направляются через белорусско-литовскую границу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не может сдерживать поток мигрантов из-за санкционных ограничений со стороны Запада.

Между тем президент Польши утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Введение соответствующего положения сопровождается запретом проведения массовых и увеселительных мероприятий, усиленными дежурствами полиции и контролем документов.