Литва запретила трансляцию пяти каналов RT

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Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию в стране пяти каналов российского Russia Today, мотивируя решение связями телеканала с журналистом Дмитрием Киселёвым. Он находится под санкциями Европейского союза.

Программы останавливаются не по причине нарушений, а потому, что в список лиц, попадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого телевидения. Это господин Киселёв — он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас — и в Литве, — сообщил BNS глава комиссии Мантас Мартишюс.

Решение принято с учётом информации МИД Литвы. Оно вступит в силу 9 июля, при этом в комиссии ждут обжалования. Мартишюс подчеркнул, что представители RT не участвовали в заседании.

В Литве идёт вещание пяти каналов группы RT: сам RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Их ретранслируют операторы кабельного и прочего телевидения Balticum, Consilium Optimum и Penki kontinentai, а также интернет-телевидение megogo.net.

На прошлой неделе аналогичное решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии. Запрет на вещание там мотивировали тем, что телеканалы группы RT фактическим находятся под контролем и управлением Киселёва.

Дмитрий Киселёв формально не имеет отношения к холдингу RT, он возглавляет другое СМИ — МИА «Россия сегодня». Вместе с тем главным редактором информагентства является Маргарита Симоньян, которая также работает и главредом RT.

Киселёв уже заявил, что вместе с коллегами «искренне посмеялся» над решением латвийских властей, которое стало показателем их «уровня глупости и неосведомлённости». По его словам, политики «элементарно попали впросак», писал NEWS.ru.

Маргарита Симоньян, в свою очередь, также напомнила, что местные власти давно заблокировали Sputnik — и это не мешает ему быть эффективным ресурсом.