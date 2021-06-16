В Литве захотели построить забор на границе с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/a58aea50-cf3c-11eb-b3d2-96000091f725_660.jpg Белорусско-литовская граница Фото: Hervé Dez/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Литовские власти задумались о строительстве забора на границе с Белоруссией, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на министра внутренних дел Агне Билотайте.

Власти Литвы рассматривают различные варианты ограждения, подчеркнули в МВД.

Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследование возможности установки физического забора. И стоить он будет, видимо, 15 миллионов [евро], — сказала Билотайте.

Забор может быть одиночным, двойным, оборудованным колючей проволокой или сигнализацией. Ограждение нельзя будет установить по всей протяжённости границы, которая составляет 678,8 километра, поскольку этому мешает природный рельеф.

Пограничники Литвы рассказали, что почти 400 мигрантов в этом году нелегально перешли белорусско-литовскую границу. В основном это граждане Ирака.

Ранее стало известно, что украинские власти больше чем наполовину построили фортификационные сооружения на границе с Россией, получившие название «Стена». Проект планировали завершить в 2018 году, но не смогли этого сделать из-за недостатка финансирования. В 2020-м на строительство фортификационных сооружений было потрачено 1,7 млрд гривен.