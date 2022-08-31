Литва выразила протест сотруднику российского посольства Литва выразила протест сотруднику посольства РФ за слова о событиях 13 января 1991 года

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста представителю посольства России. Причиной стали высказывания временного поверенного в делах РФ в Литве Сергея Рябоконя о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года. об этом сообщает пресс-служба литовского МИД.

В Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель российского посольства. Ему вручена нота, в которой выражено возмущение появившимися в публичном пространстве высказываниями временного поверенного в делах Сергея Рябоконя, уничижающими события 13 января 1991 года, и циничным искажением исторических фактов, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что россиян следует пускать на территорию балтийской республики только после ответа на вопрос о статусе Крыма. По его словам, въезд тех граждан РФ, которые заявят о российской принадлежности полуострова, не соответствует интересам национальной безопасности Литвы.

На это Сергей Рябоконь сказал, что РФ в свою очередь могла бы задавать вопрос въезжающим в страну литовцам об их отношении к событиям, развернувшимся в Вильнюсе 13 января 1991 года. По словам Рябоконя, в данном случае следует узнавать, не считают ли граждане Литвы, что «свои стреляли в своих».

В марте 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о независимости республики. При этом власти СССР сочли решение неконституционным. В результате в Литве начались протесты, туда были направлены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января 1991 года в центр Вильнюса была введена колонна советской бронетехники. Возле телецентра произошли столкновения, в результате которых погибли, по данным Литвы, 14 человек и были ранены более 600.

Ранее стало известно, что министрам иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Праге не удалось согласовать введение общего запрета на выдачу виз гражданам России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он сам и многие его коллеги высказались против данной меры.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва внимательно следит за обсуждением ЕС вопроса о визовых ограничениях для россиян. Он заверил, что в случае принятия запрета жители Евросоюза также столкнутся с неудобствами при поездках в РФ.