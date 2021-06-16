Литва выразила протест российскому дипломату

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Министерство иностранных дел Литвы вызвало российского дипломата, чтобы выразить ему протест из-за нарушения воздушного пространства страны над территориальными водами в Балтийском море, говорится в заявлении ведомства.

16 июня Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России, чтобы выразить свой протест в связи с нарушением воздушного пространства, — указано в сообщении.

Утверждается, что два военных самолёта якобы нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море. Представитель литовских военных Гинтаутас Цюнис заявил, что это произошло в 09:45. Он подчеркнул, что воздушные машины пробыли над территорией Литвы около минуты.

Ранее власти Дании заявили, что российские самолёты 11 июня два раза нарушили воздушное пространство страны. Нарушения заметили в районе Борнхольма. Властям Дании пришлось поднять в воздух авиацию, чтобы урегулировать ситуацию. Министр обороны Тине Брамсен заявила, что такое происходит крайне редко и произошедшее является очень серьёзным.

При этом в Москве неоднократно заявляли, что полёты проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, при этом границы других государств остаются неприкосновенными.