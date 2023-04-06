Литва собралась судиться с Белоруссией за преднамеренную перевозку мигрантов, которая привела к кризису. Вильнюс подаст иск за несоблюдение положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская заявила, что у страны достаточно доказательств вины белорусских властей.
У нас достаточно доказательств того, что белорусский режим уже два года не только целенаправленно выталкивает людей на территорию Литвы, но и принимает меры для обеспечения въезда мигрантов на нашу территорию. Диктаторы не имеют иммунитета от международного права, — отметила Добровольская.
Целью иска является «компенсация ущерба литовской стороне, который она понесла из-за миграционного кризиса» в размере не менее $130 млн. Министерство юстиции прежде направит в Минск обращение с предложением решить ситуацию в арбитражном порядке. В случае отказа со стороны Белоруссии иск будет направлен в Международный суд.
Литва потребует возмещения ущерба — для покрытия расходов, которые мы потратили на обеспечение безопасности мигрантов, а также на укрепление наших механизмов контроля и инфраструктуры, которых на тот момент еще не было, — уточнила Добровольская.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте пояснила, что иск против Белоруссии станет важным шагом для привлечения внимания международного сообщества к проблеме. Она отметила, что Литва использовала все возможные инструменты — от физических в виде забора на границе до правовых в виде изменения миграционной политики — для борьбы с «гибридной атакой, организованной режимом Лукашенко с использованием нелегальных мигрантов».
Белорусские пограничники ранее сообщили, что каждый месяц находят трупы убитых беженцев на границе с Польшей. Депутат палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич отметил, что европейские политики закрывают глаза на совершаемые поляками убийства.