Литва собралась судиться с Белоруссией из-за мигрантов Литва планирует подать судебный иск на Белоруссию за преднамеренную перевозку мигрантов

Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

<елорусско-литовская граница, 2021 год

Литва собралась судиться с Белоруссией за преднамеренную перевозку мигрантов, которая привела к кризису. Вильнюс подаст иск за несоблюдение положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская заявила, что у страны достаточно доказательств вины белорусских властей.

У нас достаточно доказательств того, что белорусский режим уже два года не только целенаправленно выталкивает людей на территорию Литвы, но и принимает меры для обеспечения въезда мигрантов на нашу территорию. Диктаторы не имеют иммунитета от международного права, — отметила Добровольская.

Целью иска является «компенсация ущерба литовской стороне, который она понесла из-за миграционного кризиса» в размере не менее $130 млн. Министерство юстиции прежде направит в Минск обращение с предложением решить ситуацию в арбитражном порядке. В случае отказа со стороны Белоруссии иск будет направлен в Международный суд.

Литва потребует возмещения ущерба — для покрытия расходов, которые мы потратили на обеспечение безопасности мигрантов, а также на укрепление наших механизмов контроля и инфраструктуры, которых на тот момент еще не было, — уточнила Добровольская.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте пояснила, что иск против Белоруссии станет важным шагом для привлечения внимания международного сообщества к проблеме. Она отметила, что Литва использовала все возможные инструменты — от физических в виде забора на границе до правовых в виде изменения миграционной политики — для борьбы с «гибридной атакой, организованной режимом Лукашенко с использованием нелегальных мигрантов».

Белорусские пограничники ранее сообщили, что каждый месяц находят трупы убитых беженцев на границе с Польшей. Депутат палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич отметил, что европейские политики закрывают глаза на совершаемые поляками убийства.