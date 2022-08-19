Литва продолжит выдавать визы россиянам по «гуманитарным соображениям» МИД Литвы: россиянам продолжат выдавать визы по «гуманитарным соображениям»

Литва продолжит выдавать россиянам и белорусам визы по «гуманитарным соображениям», написал в своем Twitter министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис. Он добавил, что желание позагорать на пляже не считается гуманитарной причиной.

Литва, конечно, продолжит выдавать визы россиянам и белорусам, которым они нужны по гуманитарным соображениям. Но солнечные ванны (загорать на пляже. — NEWS.ru) — это не гуманитарная причина, — отметил Ландсбергис.

Ранее глава МИД Литвы заявил, что страны Евросоюза должны незамедлительно аннулировать все ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. По его словам, эта мера должна действовать по крайней мере до конца спецоперации на Украине.

До этого политик подчеркнул, что подобное решение будет эффективным только в том случае, если с ним согласятся все члены ЕС. При этом дипломат считает, что в гуманитарных визах отказывать не стоит.