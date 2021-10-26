Литва продлила мандат на участие армии в охране границы с Белоруссией

Во время кризисной ситуации литовская армия продолжит охрану границы с Белоруссией. Об этом в эфире национального радио LRT заявил глава минобороны страны Арвидас Анушаускас. Он отметил, что при необходимости военнослужащие могут применять оружие. Такое право предоставлено им постановлением парламента о полномочиях военнослужащих, привлекаемых к охране границы.

Согласованный период помощи армии пограничникам истекает в октябре. Он будет продлён ещё на несколько месяцев. В принципе такой порядок сохранится до тех пор, пока в стране действует режим экстремальной ситуации в связи с нелегальной миграцией, — сказал Анушаускас.

Он также не исключил вероятность привлечения к помощи большего числа военных. По его словам, потребность в личном составе устанавливается при участии погранслужбы.

Ранее сообщалось, что МИД Литвы вручило ноту протеста белорусскому дипломату в связи с нарушением литовской границы сотрудником белорусской пограничной охраны, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. В ноте требуются разъяснения по поводу инцидента и принятия необходимых мер. В приграничной зоне белорусский пограничник на несколько шагов углубился на литовскую территорию.

Ситуация на границе Белоруссии и Литвы ухудшилась из-за стремительного потока нелегальных мигрантов, которые направляются через белорусско-литовскую границу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не может сдерживать поток мигрантов из-за санкционных ограничений со стороны Запада.