Литва приняла решение выслать четырёх российских дипломатов

Литва назвала четырёх сотрудников посольства России нежелательными персонами «за деятельность, несовместимую со статусом дипломата», сообщает пресс-служба Литовского МИД. В тексте письма указано, что четверо дипломатов будут вынуждены покинуть границу страны в течение пяти дней.

Российский посол Алексей Исаков 18 марта был вызван в МИД Литвы, где ему вручили ноту, объявляющую четырёх сотрудников российского посольства нежелательными лицами в Литве за деятельность, несовместимую со статусом дипломата, и предписывающую им покинуть Литву в течение пяти дней, — сказано в письме.

Ранее МИД Эстонии вручил российскому послу дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников посольства РФ объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 72 часов. В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что работники дипмиссии «распространяли пропаганду», оправдывающую действия России на Украине. Кроме того, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил в Twitter о решении выслать из республики трёх российских дипломатов.

18 марта МИД Болгарии объявил десять российских дипломатов персонами нон грата. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова отметила, что это крайне недружественный акт со стороны Болгарии, Москва оставит за собой право на ответные действия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что западные страны продолжат вводить санкции против России, однако страна уже привыкла к ограничениям. По словам главы дипведомства, в данный момент Запад угрожает Москве пятой санкционной волной.