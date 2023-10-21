Литва предложила способ «разрушить РФ»: какие товары россияне не увидят Стало известно, что может войти в новый пакет санкции ЕС против России

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Власти Литвы составили документ, в котором на десятках страниц подробно расписали рекомендации по «разрушению промышленных мощностей России». Что именно предложила Литва и как на это отреагировали в РФ?

Вильнюс считает, что в 12-й пакет санкции против Москвы Евросоюз должен включить запрет на сделки с Росатомом, экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, а также гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц. При этом, как отмечает один из дипломатов Блока, ЕС «предпочитает верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России».

Как в России отреагировали на это

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что год назад на встрече с представителями Китая получила сообщение о том, что в США приняты очередные антироссийские санкционные меры, запрещающие поставку в Россию лифтов и соответствующего оборудования.

«По задумке авторов этого решения, данная мера должна „парализовать строительную отрасль в России“. Когда я зачитала китайским коллегам эту новость, их накрыл гомерический хохот. Они буквально стонали, заливаясь смехом. После санкционного харакири японского автопрома на российском рынке сбылась самая невероятная мечта китайских производителей, которые за полгода переподтвердили истину „свято место пусто не бывает“. Страшно представить, какая истерика начнется у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы „разрушить российские промышленные мощности“. Куда Литва все это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись „назло России“», — удивилась дипломат.

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Что известно о новом пакете санкций против России

Евросоюз в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету санкций против России, узнал Bloomberg. Со своими предложениями уже выступили Литва, Польша и Эстония, сообщил EUobserver.

«ЕС активизирует подготовку к работе над новым пакетом санкций против России. Он может включать запрет на поставки российских алмазов, дальнейшее ограничение возможностей Москвы по обходу санкций и включение в список компаний в третьих странах, которые помогают Москве в этом, сообщили источники. Ожидается также, что ЕС расширит список запрещенных товаров, которые Россия может использовать в военных целях», — отмечает Bloomberg.

Как ранее в Латвии предложили наказать Россию

НАТО должна перекрыть Балтийское море для судов в случае, если причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана, заявил вчера, 21 октября, президент Латвии Ринкевичс.

«Конечно, это вопрос, который затрагивает целый ряд норм в области морского права, но если причастность России будет доказана, то необходимо будет обсудить возможность защиты нашей критической инфраструктуры, нужно будет провести переговоры о том, как мы можем перекрыть Балтийское море», — добавил он.

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