Литва нашла способ отгородиться от России и Белоруссии Respublika: Литва отгородится от Москвы и Минска противомобильными средствами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кабмин Литвы одобрил проект Министерства охраны края по созданию 27 «инженерных парков» противомобильных средств до апреля 2025 года, сообщает литовский портал Respublika. В тексте документа говорится, что такие инновации в случае агрессии позволят блокировать и приостановить действия противников, направленные против Литвы. Отмечается, что будут установлены противотанковые «ежи», «зубы дракона» и «испанские лошади».

В частности, предусматривается выкопать дополнительные траншеи и рвы, создать новые лесопосадочные полосы на всех больших и малых дорогах и лесных тропах на границе с Россией и Беларусью, а также прикрепить к мостам через реки специальные конструкции для последующего размещения на них взрывчатки, — говорится в тексте документа.

В заявлении отмечается, что на закупку противотанковых «ежей», «зубов дракона» и просто бетонных блоков в этом году уже потрачено более €4 млн, а еще до €3 млн предлагается выделить из оборонного бюджета на этот год.

Под «испанскими лошадьми» вероятно подразумевается проволочное заграждение, более известное «испанский наездник», «подставка для ножей» или «cheval de frise», а по-русски такая конструкция из скрепленных брусьев или стальных углов, и переплетенная колючей проволокой, называется «рогатка», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, разработал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша». Также разработчики создали роботизированный комплекс «Багги», управляемый через джойстик и планшет. Отмечается, что оба устройства способны поражать живую силу и технику противника, а также укрепления типа «зубы дракона».