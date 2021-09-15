Литва обвинила Россию в превышении квот вылова рыбы в Балтийском море

Власти Литвы обеспокоены действиями России по регулированию рыболовной деятельности в Балтийском море. Об этом говорится в комментарии литовской стороны по поводу установления советом ЕС ограничений по вылову рыбы на 2022 год в акватории Балтики, сообщает RT.

По мнению литовских политиков, Россия ведёт целенаправленный промысел балтийской трески и в одностороннем порядке устанавливает квоты допустимого улова сельди и кильки, которые существенно превышают как научные рекомендации, так и «историческую долю» РФ.

Между тем глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что Москва соблюдает все договорённости по вылову рыбы, о чём свидетельствует и работа международных комиссий в Балтийском море.

Литва имеет незначительные собственные воды, и у неё, конечно, большие проблемы с рыболовством, которые они всячески пытаются переложить на российскую сторону, — прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что деятельность человека способствует сокращению популяции красной рыбы. По данным экспертов, за последние восемь — десять лет размеры лосося становятся всё меньше и меньше. Специалисты связывают это с изменением климата и вмешательством человека в экосистемы. Учёные предполагают, что лососёвые стали быстрее возвращаться в пресные реки, не успев нагулять вес.