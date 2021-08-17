Литва обвинила белорусских пограничников в пересечении границы

12 белорусских пограничников незаконно пересекли государственную границу Литвы, «втолкав» на территорию страны нелегальных мигрантов. Об этом заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте, говорится на сайте ведомства.

Сегодня в Шальчининкайском районе на участке, находящемся в ведении пограничной станции Гинтарас Жагунис, белорусские силовые структуры, вооружённые щитами и средствами борьбы с беспорядками, насильно втолкнули группу из 35 нелегальных мигрантов в Литовскую Республику и сами зашли на территорию Литвы, — говорится в сообщении.

Литовская сторона назвала произошедшее «дерзкой провокацией» и заявила, что охрана границы будет усилена. Инцидент попал на видео, утверждается в сообщении МВД страны.

Ситуация на границе БелорусСии и Литвы ухудшилась из-за стремительного потока нелегальных мигрантов, которые направляются через белорусско-литовскую границу. Глава республики Александр Лукашенко заявил, что Минск не может сдерживать поток мигрантов из-за санкционных ограничений со стороны Запада.

Власти Литвы для противостояния нелегалам даже решили построить на границе защитную «стену» — высокое заграждение. Правда, Евросоюз отказался финансировать этот проект, а в стране не хватило колючей проволоки, но на помощь пришли соседи-украинцы. Они отправили в Литву 38 тонн недостающего материала.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс заявила, что ситуация с мигрантами на восточных границах Евросоюза является «гибридной атакой» Белоруссии. Она считает, что потоки людей направляются через внешние границы ЕС и НАТО белорусскими властями. Политик добавила, что решить проблему возможно только с помощью общения со странами, из которых едут нелегалы.