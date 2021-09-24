Литва безвозмездно поставит Украине военную амуницию на €677 тысяч

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Литва планирует передать Украине военную амуницию на €677 тысяч, сообщает литовское национальное радио LRT. Как известно, стоимость партии бронежилетов составляет €617,8 тысячи, баллистических поясов — €59,3 тысячи.

Отмечается, что предложение о передаче амуниции подготовлено на основе полученной от украинской стороны просьбы.

Министерством обороны Литвы подготовлен проект постановления правительства, согласно которому Украине безвозмездно будет передано 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов, — говорится в сообщении.

О такой помощи попросила сама Украины. Литва была первой страной из стран НАТО, признавшейся в 2014 году, что поставляет Киеву различные элементы вооружения.

Ранее сообщалось, что в Латвии прошли учения НАТО. Оборонное ведомство страны сообщило, что данные манёвры являлись частью учений национальной армии. Такая интеграция латвийских вооружённых сил в системе взаимодействия с силами НАТО предоставляет большие возможности по отработке развёртывания войск при отражении внешней агрессии, отметили в ведомстве. В сценариях боевых ситуаций приняли участие механизированные пехотные подразделения.