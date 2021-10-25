Литовский политик признался в незаконном пересечении границы с Россией

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Представители «Талибана» (запрещено в РФ), захватившего власть в Афганистане, приветствуют слова президента России Владимира Путина о возможном исключении движения из списка террористических организаций. Страны мира должны внести позитивные изменения в свои подходы к Афганистану. Об этом написал пресс-секретарь афганского МИД во временном правительстве Абдул Кахар Балхи в своём Twitter.

Министерство иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан приветствует высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу исключения имён руководителей ИЭА из чёрного списка, — отметил он. По словам Балхи, талибы стремятся к...