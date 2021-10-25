16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Литовский политик признался в незаконном пересечении границы с Россией

12:02, 25 октября 2021
Литовский политик признался в незаконном пересечении границы с Россией Фото: MFA Russia/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас подтвердил на своей странице в Facebook информацию о том, что ранее его задержали российские пограничники за нарушение границы РФ. Он поблагодарил консульских работников, которые помогли ему вернуться на родину, и принёс извинения.

Рыбак я хороший, а ориентировщик, оказывается, никакой... Случайно пересёк границу российского государства во время рыбалки в Куршском заливе. Меня арестовали и оштрафовали, — написал Маркаускас.

По его словам, всё произошло неумышленно.

24 октября российские пограничники задержали Маркаускаса в Калининградской области. Пограничники Литвы подтвердили факт нарушения границы катером, на борту которого находились три человека, включая политика.

Подобные инциденты происходят несколько раз в год. Нарушители, как правило, отделываются административным наказанием.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео