Литовский политик признался в незаконном пересечении границы с Россией
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
12:02, 25 октября 2021
Фото: MFA Russia/Global Look Press
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Мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас подтвердил на своей странице в Facebook информацию о том, что ранее его задержали российские пограничники за нарушение границы РФ. Он поблагодарил консульских работников, которые помогли ему вернуться на родину, и принёс извинения.
Рыбак я хороший, а ориентировщик, оказывается, никакой... Случайно пересёк границу российского государства во время рыбалки в Куршском заливе. Меня арестовали и оштрафовали, — написал Маркаускас.
По его словам, всё произошло неумышленно.
24 октября российские пограничники задержали Маркаускаса в Калининградской области. Пограничники Литвы подтвердили факт нарушения границы катером, на борту которого находились три человека, включая политика.
Подобные инциденты происходят несколько раз в год. Нарушители, как правило, отделываются административным наказанием.