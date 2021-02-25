Литовский моряк более полусуток дрейфовал в Тихом океане на куске мусора

https://static.news.ru/photo/0d2edfe8-7765-11eb-a2be-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Моряк из Литвы Видам Перевертилов, упав за борт, более 14 часов провёл в холодной воде, прежде чем был спасён. Выжить ему помог морской мусор.

Перевертилов является членом экипажа грузового судна Silver Supporter. 16 февраля во время очередного перехода между новозеландским портом Тауранга и изолированной британской территорией Питкэрн он вышел на палубу подышать свежим воздухом. Там у мужчины закружилась голова и он упал за борт.

Оказавшись в воде, моряк изо всех сил пытался удержаться на плаву. Какое-то время спустя он заметил на горизонте какой-то предмет и решил плыть к нему. Предмет оказался старым рыбацким буйком. Перевертилов уцепился за него и держался до прихода помощи.

Он не был привязан ни к чему, ни к лодке, это был просто кусок морского мусора, — рассказал изданию Stuff сын моряка Марат.

Исчезновение Перевертилова заметили на судне не сразу, поскольку инцидент произошёл ночью. По рабочим записям моряка экипаж установил, когда тот мог исчезнуть, вычислил его примерное местонахождение, и Silver Supporter лёг на обратный курс. Капитан судна передал сообщение в Объединённый координационный центр спасения на Таити, и к поискам присоединились самолёты ВМФ Франции.

В итоге Перевертилов был обнаружен и поднят на борт судна. По словам его сына, моряк был очень уставшим и выглядел лет на 20 старше своих 52 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что троих туристов из России, дрейфовавших в море на самодельном моторном плоту, спасли в акватории вьетнамской провинции Кьензянг. Их обнаружили рыбаки, которые и сообщили об этом спасателям. По словам туристов, они хотели самостоятельно добраться до отдалённых островов, но путешествие прервалось из-за поломки двигателя. В результате они провели в море около суток.