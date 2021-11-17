Литовский депутат рассказал, сколько стоит содержание Светланы Тихановской

Содержание лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая с августа 2020 года находится в Литве, обошлось бюджету балтийской республики более чем в €400 тысяч за год. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат парламента Литвы, председатель партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис. По его словам, другие эмигранты, желающие получить вид на жительство в республике, хотя бы учат литовский язык, чего нельзя сказать про Тихановскую.

Месяц содержания [Тихановской] нам обходится в €35 тысяч. Так что в год барышня обошлась [Литве] уже более чем в €400 тысяч, — написал Жемайтайтис.

Комментарий депутата был вызван интервью, которое Тихановская дала 16 ноября национальному телевидению LRT. Он возмутился из-за того, что в эфире лидер белорусской оппозиции говорила по-русски. Депутат напомнил, что желающие получить вид на жительство в Литве должны доказывать, что они знают литовский.

Такого позора, чтобы Литву так унижали, я ещё не видел. Год живёт в Литве, ест за наши деньги, охрана предоставлена за наши деньги. Мы платим за всё, а эта дама даже не может сказать: «Добрый вечер, Литва, я благодарна за то, что вы сделали для меня, моей нации», — возмутился депутат, иронически предложив изменить Конституцию страны, чтобы сделать Тихановскую президентом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала приём, оказанный команде лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Евросоюзе, одной из причин миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. По мнению Захаровой, представители Белоруссии во главе с Тихановской называли себя временно перемещёнными людьми или беженцами, находящимися в изгнании. Оказанный им приём «на высшем уровне» привлёк внимание и настоящих беженцев из других стран.