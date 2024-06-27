«Литиевый переворот остановили»: как в Боливии хотели свергнуть президента В Боливии провалилась попытка «литиевого переворота»

Фото: AP/TASS

Генерал Хуан Хосе Суньига в бронированном автомобиле на площади Мурильо

В Боливии провалилась попытка государственного переворота. Власти обвинили генерала-путчиста Хуана Хосе Суньигу «в совершении актов терроризма, а также в вооруженном восстании против общественной безопасности и государственного суверенитета». Накануне его уволили с поста командующего армией.

Военные покинули центр Ла-Паса, а Суньигу задержали. Не менее девяти человек получили огнестрельные ранения в ходе столкновений.

Ранее Суньига выразил недовольство тем, что в Боливии, богатой полезными ископаемыми, нарастает экономический кризис. Доллар стал дефицитом, страна импортирует 80% топлива из-за развала местной углеводородной промышленности.

При этом ряд западных СМИ заявили об иностранных заказчиках переворота. Они были недовольны тем, что Боливия отказала Западу в сотрудничестве по добыче редкоземельных металлов. Зимой 2023 года боливийцы договорились разрабатывать месторождения и перерабатывать литий вместе с Россией.

В начале июня боливийский президент Луис Арсена заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США. Он подчеркнул, что Боливия заинтересована в участии в межгосударственном объединении. По мнению Арсены, это даст стране «прекрасные перспективы для трансформации, преобразования вместе с ускоренной индустриализацией».

Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития — металла, который играет ключевую роль в развитии «зеленой» энергетики. Эксперты и политологи считают, что эта попытка мятежа не будет последней. «Литиевый переворот в Боливии остановили. Но будут же еще попытки», — написала в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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