«Листок бесполезной макулатуры»: глава МИД КНР про заявление G7 по Тайваню Глава МИД КНР Ван И назвал «бесполезными» заявления G7 по Тайваню

Фото: Frank Hoermann/Sven Simon / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр иностранных дел КНР Ван И назвал совместное заявление стран «Большой семёрки» по усилению напряжённости вокруг Тайваня «листком бесполезной макулатуры», сообщает телеканал CCTV. Глава ведомства обвинил западные страны в двойных стандартах и отметил, что они оказывают давление на тех, кто отстаивает свои законные интересы. Он напомнил о том, что неприкосновенность внутренней политики является важнейшим принципом современной дипломатии.

Я считаю, что это так называемое заявление не более чем листок бесполезной макулатуры, — заявил Ван И.

Дипломат указал на то, что по Тайваню есть официальная позиция ООН, которая заключается в том, что это неотделимая часть КНР.

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является искусственной провокацией, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, прилёт американского политика на остров не имел смысла, это была ненужная провокация. Представитель Кремля добавил, что учения, которые начала армия Китая, являются их суверенным правом.