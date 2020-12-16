Лишить Россию дохода: Помпео объяснил Турции санкции по С-400

https://static.news.ru/photo/4a96d5a0-40d0-11eb-afb3-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель американских санкций против Турции из-за покупки российских зенитных систем (ЗРС) С-400 — помешать России получать доходы и влияние. Об этом дипломат рассказал по телефону министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.

Помпео также подчеркнул, что санкции не были направлены на подрыв военного потенциала или боевой готовности Турции, говорится в заявлении Госдепа.

Госсекретарь Помпео ясно дал понять министру иностранных дел Чавушоглу, что покупка систем С-400 подвергает опасности безопасность военнослужащих и военные технологии США, а также предоставляет России доступ к вооружённым силам Турции и её оборонной индустрии, — отметили в Госдепе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что санкции США в отношении Турции из-за поставок С-400 должны помочь Анкаре «скорректировать курс». Об этом заявил помощник госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер. По его словам, повлиять на двусторонние отношения двух стран введённые ограничения не должны. Купер добавил, что исключать Турцию из НАТО в Вашингтоне не стремятся.