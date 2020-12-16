Лишить Россию дохода: Помпео объяснил Турции санкции по С-400

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель американских санкций против Турции из-за покупки российских зенитных систем (ЗРС) С-400 — помешать России получать доходы и влияние. Об этом дипломат рассказал по телефону министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.
Помпео также подчеркнул, что санкции не были направлены на подрыв военного потенциала или боевой готовности Турции,
Госсекретарь Помпео ясно дал понять министру иностранных дел Чавушоглу, что покупка систем С-400 подвергает опасности безопасность военнослужащих и военные технологии США, а также предоставляет России доступ к вооружённым силам Турции и её оборонной индустрии, — отметили в Госдепе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что санкции США в отношении Турции из-за поставок С-400 должны помочь Анкаре «скорректировать курс». Об этом заявил помощник госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер. По его словам, повлиять на двусторонние отношения двух стран введённые ограничения не должны. Купер добавил, что исключать Турцию из НАТО в Вашингтоне не стремятся.