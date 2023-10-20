Линда Евангелиста призналась, что лекарства от рака сделали ее старой Линда Евангелиста заявила, что чувствовала себя старой после лечения от рака

Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Линда Евангелиста

58-летняя канадская супермодель Линда Евангелиста призналась, что после двух операций по удалению рака молочной железы принимает «ужасные» лекарства для подавления гормонального фона, которые заставляют ее чувствовать себя старой, пишет Daily Express. По ее словам, в прошлом году она перенесла повторную операцию, прошла курсы лучевой и химиотерапии.

Уже пять лет я принимаю фантастические лекарства, которые заставляют меня чувствовать себя очень хорошо. Но при этом они ужасны... Это препараты, подавляющие гормональный фон и заставляют меня чувствовать себя старой. У меня было так много операций, и я думала, что смогу справиться с чем угодно, но ничто так не помогает, как химиотерапия, — подчеркнула модель.

Ранее Евангелиста представила свою автобиографию на Неделе моды в Лондоне, пишет Daily Mail. В ней она рассказала о перенесенной химиотерапии, операциях по удалению опухоли и неудачных косметических процедурах, которые изменили ее внешность. Отмечается, что модель расплакалась, говоря о своей первой книге перед поклонниками.

До этого сообщалось, что Евангелиста не была классически красивой и все время подвергалась насмешкам со стороны сверстников, осуждавших ее пухлые щёчки и «орлиный» нос. Но мама девочки упорно внушала Линде, что та красавица, и покупала ей лучшие платья. В 15 лет она стала победительницей местного конкурса красоты «Мисс Ниагара» и получила предложение попробовать свои силы в нью-йоркском агентстве Elite.

Вскоре после этого Евангелиста работала моделью в таких модных домах, как Yves Saint Laurent, Guy Laroche, Calvin Klein, Chanel, Chloé, Versace, Ralph Lauren, а также снималась в клипах Джорджа Майкла. Линда стала первой моделью, которой платили за присутствие на мероприятиях.