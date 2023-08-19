Ликвидирована украинская снайперша Молния: как и кем женщины служат в ВСУ

Фото: МО Украины

Российские бойцы группировки «Отважные» ликвидировали девушку-снайпера с позывным Молния на Сватовском направлении, пишет Telegram-канал «Работайте, братья!». Что еще известно о женщинах в рядах ВСУ?

«В результате снайперской дуэли бойцом группировки „О“ был ликвидирован „Суперснайпер“ ВСУ Ариана, позывной Молния. Она была уничтожена 7 августа на Сватовском направлении», — отметил источник.

Сколько женщин служат в рядах ВСУ и какие у них звания

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 11 июля сообщил, что количество женщин в подразделениях украинской армии стремительно растет. По его информации, их доля составляет порядка 30% от общего числа военнослужащих.

«В нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%», — обратил внимание Марочко.

Он также рассказал, что увеличение числа женщин-военнослужащих в подразделениях ВСУ наблюдается на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ. Среди них есть и рядовые, и офицеры. Марочко добавил, что эти сведения были получены из аналитики разведывательных материалов за минувший месяц.

Заместитель министра обороны страны Анна Маляр в ходе Второго международного саммита первых леди и джентльменов в Киеве в июле прошлого года заявила, что в подразделениях украинской армии работают более 50 тысяч женщин. По ее словам, свыше 5 тысяч из них находятся на передовой.

«Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин», — отметила замминистра.

Чем женщины занимаются в рядах ВСУ

Украинка Юлия Ганыч вчера, 18 августа, рассказала, что покинула ВСУ для переезда в Донецкую Народную Республику (ДНР) к семье.

«На время военного положения мы должны были нести службу до конца военных действий. <...> Нет, меня не отпустили, я сама уехала», — заявила она РИА Новости.

Ганыч сообщила, что подписала трехлетний контракт с ВСУ в 2019 году. Она являлась поваром военного госпиталя в Мариуполе. Однако в марте 2022 года учреждение было перевезено в Днепропетровск, а затем в Кировоград. Военная добавила, что приехала в ДНР 2 августа, так как там находились все родственники. Помимо этого, ей не нравился «непорядок в стране».

Сегодня, 19 августа, сотрудники управления ФСБ по ЛНР задержали проживавшую в республике украинку, которая с августа 2023 года передавала ВСУ сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ВС РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России «Шпионаж», — говорится в сообщении.

С какими проблемами сталкиваются женщины-военнослужащие ВСУ

Все женщины в украинских войсках за время боевых действий получили целый «букет» всевозможных проблем. Причиной этого стало отсутствие женских туалетов или подгузников, рассказала 24-летняя военнослужащая ВСУ в интервью изданию Daily Beast в июле этого года.

«Попробуйте сходить в туалет в лесу при температуре 4 градуса по Фаренгейту (порядка 15 градусов Цельсия. — NEWS.ru). Спустя год войны мы все заработали букет всевозможных проблем со здоровьем», — пожаловалась она.

Украинка добавила, что у всех женщин в подразделениях ВСУ «был цистит или воспаления яичников и боли в спине».

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