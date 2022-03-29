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Основатель полка «Азов» (организация запрещена в РФ), экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий дал интервью изданию Financial Times, в котором рассказал, что многие военные на Украине являются националистами. По его словам, многие также называют Степана Бандеру национальным героем. Он также указал на то, что в состав полка входят «тысячи человек».

Бывший политик тажке добавил, что бойцы «Азова» якобы являются ключевой силой на юго-востоке Украины. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь привёл примеры проявлений нацизма на Украине...