Лидеры западных стран обсудили сокращение энергозависимости от России
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:20, 30 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что Борис Джонсон совместно с лидерами США, ФРГ, Франции и Италии провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили сокращение энергозависимости от России. Британский лидер при этом подчеркнул, что страны Запада не должны ослаблять меры, применяемые против РФ в связи с ситуацией на Украине.
Лидеры обсудили необходимость работать вместе над переформатированием международной энергетической структуры и снижением зависимости от российских углеводородов, — сказано в пресс-релизе.
Вашингтон отметил «важность поддержки стабильности энергетических рынков» в свете перебоев поставок энергоресурсов, вызванных санкциями.
Читатели немецкого издания Die Welt ранее раскритиковали решение стран G7 отвергнуть требование России оплачивать счета за газ в рублях. Большинство комментаторов согласились с мнением о том, что российская сторона оправдано отказалась от иностранной валюты при оплате поставок своих энергоресурсов. Комментарии появились под соответствующим материалом издания. Министр экономики Германии Роберт Хабек на требование России производить оплату за газ рублями ответил, что страны «Большой семёрки» не согласны с этим требованием и считают такой шаг «односторонним нарушением контрактов».