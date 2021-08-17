Лидеры талибов захотели встретиться с членами экс-правительства Афганистана

Лидеры боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) в течение 48 часов хотят встретиться с высокопоставленными членами прошлого правительства Афганистана. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, талибы заявили о том, что лидеры движения будут действовать открыто, а не оставаться в тени.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман. По некоторым данным, он забрал с собой крупную сумму денег.

Ранее талибы призвали афганцев сдать оружие и боеприпасы. Также отмечается, что любые жалобы мирных жителей на членов «Талибана» будут быстро расследоваться.