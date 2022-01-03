Лидеры стран ядерной пятерки выступили с заявлением о недопущении войны
«Ядерная пятёрка» выступила с заявлением о предотвращении ядерной войны
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
16:26, 03 января 2022
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Лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Отмечается, что страны считают это первоочередной ответственностью и будут работать для совместного снижения стратегических рисков. Документ появился на сайте Кремля.
В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения <...> должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны, — говорится в заявлении.
Лидеры государств также подтвердили намерение и в дальнейшем действовать в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). речь также идёт о пункте, в котором говорится об открытом добровольном диалоге по прекращению гонки вооружений и ядерному разоружению.