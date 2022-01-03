Лидеры стран ядерной пятерки выступили с заявлением о недопущении войны

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в среду отправится в Вашингтон, где обсудит с главой Госдепа США Энтони Блинкеном будущий диалог с Россией и ситуацию вокруг Украины, сообщило агентство Reuters. Также стороны обсудят климат и внешнеполитические вопросы.

Главными темами первого официального визита Бербок в США будут будущий диалог с Россией, ситуация на Украине, климатические вопросы, внешняя политика стран и укрепление демократии, — передаёт Reuters. Ранее официальный представитель...