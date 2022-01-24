Лидеры стран НАТО пригрозили РФ беспрецедентными санкциями

Лидеры Великобритании и некоторых других стран НАТО договорились ввести беспрецедентный пакет санкций в отношении России, если она вторгнется на Украину. Решение принято ими в ходе видеоконференции, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию британского премьера Бориса Джонсона.

Кроме него во встрече участвовали лидеры США, Франции, Германии, Италии, Польши, руководство Евросоюза и НАТО.

Лидеры сошлись во взглядах, что, если произойдёт дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий, — подчёркивается в сообщении.

Джонсон во время встречи рассказал о шагах, предпринятых Лондоном для улучшения обороноспособности Украины. Никакие действия, подрывающие её суверенитет, было решено не терпеть.

Ранее стало известно, что темой обсуждения на видеоконференции стала Украина. Кроме лидеров ряда государств, ситуацию вокруг неё обсуждали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи заявил, что Евросоюз должен участвовать в подготовке ответа на предложения России о безопасности, озвученные в декабре 2021 года.