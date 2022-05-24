Лидеры QUAD запустят инициативу по охране морских границ Белый дом: лидеры QUAD запустят на саммите в Токио инициативу по охране морских границ

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Лидеры стран Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD), куда входят США, Япония, Австралия и Индия, намерены дать старт инициативе по охране морских границ. Это произойдёт на саммите, который во вторник проходит в Токио, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Белого дома. Инициатива позволит в том числе отслеживать активность на море в трех регионах.

Согласно имеющимся данным, инициатива получит название «Индо-Тихоокеанское партнёрство в целях осведомлённости о морской сфере». Она позволит четырём странам получать «комплексную картину» о происходящем в морском пространстве в режиме, близком к реальному времени.

Эта инициатива изменит возможности партнёров на островах Тихого океана, в Юго-Восточной Азии и в регионе Индийского океана полностью контролировать морские границы, а также поддерживать свободу и открытость Индо-Тихоокеанского региона, — говорится в заявлении Белого дома.

Также в американской администрации добавили, что предлагаемая инициатива объединит «три критически важных региона в единый Индо-Тихоокеанский регион». В этом случае окажутся расширены возможности обмена данными между странами — участницами QUAD о незаконном рыболовстве, усилятся меры реагирования на события климатического и гуманитарного характера.

Саммит Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) проходит 24 мая в Токио во второй раз. Диалог был открыт в мае 2021 года в формате онлайн, в сентябре состоялась первая личная встреча глав государств, она прошла в Вашингтоне. В марте 2022 года состоялся ещё один онлайн-саммит.