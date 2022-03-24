Лидеры НАТО договорились создать четыре боевые группы альянса на востоке

Лидеры НАТО договорились усилить восточное крыло альянса, разместив четыре боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщается в заявлении по итогам саммита стран-участниц в Брюсселе. Также в организации подтвердили, что НАТО продолжит придерживаться политики «открытых дверей» по расширению альянса, передаёт РИА Новости.

В заявлении НАТО поясняется, что на восточном фланге альянс разместил 40 тысяч военнослужащих, а также развернул элементы сил реагирования. Кроме того, члены блока договорились расширить финансирование военных трат.

Меры, которые мы принимаем для обеспечения безопасности альянса, нуждаются в соответствующих ресурсах. Союзники значительно увеличивают свои оборонные расходы, — говорится в заявлении.

Союзники также выразили намерение поддержать Украину, включая кибербезопасность и противостояние химическим и ядерным угрозам.

Глава НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что основная задача организации — защищать союзников по альянсу. Создание четырёх новых боевых групп, по его словам, должно стать первым шагом к изменению долгосрочного подхода НАТО к политике обороны и сдерживания.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у участников НАТО в Брюсселе «военной помощи без каких-либо ограничений». Он отметил, что Украина просила часть военной техники от стран — участниц Альянса, но ответа до сих пор не получила. По словам Зеленского, такая неопределённость — не иметь чётких ответов на запросы о помощи — это «самое страшное в такой ситуации, в которой пребывает Украина».