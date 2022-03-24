Лидеры G7 заявили об отсутствии претензий к народу РФ

Лидеры стран G7, успевших ввести в отношении России беспрецедентные санкции, выпустили совместное обращение по итогам встречи в Брюсселе. Они заявили, что не имеют претензий к российскому народу.

Народ России должен знать, что мы не имеем претензий к нему, — отмечается в обращении.

Политики также заявили об обеспокоенности из-за якобы усиления в России «репрессий против российского народа», попыток цензуры и «зловредных кампаний по дезинформации».

Ранее стало известно, что после переговоров лидеров стран G7 было признано: события вокруг Украины стали причиной роста цен на энергетические ресурсы и продукты питания. В связи с этим члены G7 договорились принимать новые санкционные ограничения против России по мере необходимости.