Лидеры G7 призвали ВОЗ реформироваться

https://static.news.ru/photo/370b4bb4-8006-11ea-80a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Представители стран «большой семерки» обсудили действия Всемирной организации здравоохранения в ответ на вспышку коронавируса и призвали ВОЗ изменить подходы к работе и реформироваться.

Лидеры признали, что страны «большой семерки» ежегодно вносят более миллиарда долларов во Всемирную организацию здравоохранения, и большая часть обсуждения была посвящена отсутствию прозрачности и хронически неверному управлению пандемией со стороны ВОЗ. Лидеры призвали к тщательному пересмотру и реформированию процессов ВОЗ, — говорится в сообщении Белого дома.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 139 тысяч скончались. В США количество заболевших превысило 640 тысяч. Трамп уверен, что ВОЗ должна была забить тревогу на несколько месяцев раньше.

15 апреля в ходе брифинга в Белом доме глава США заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что организация способствовала «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире. Именно поэтому Вашингтон перестанет спонсировать ВОЗ.

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс назвал решение лидера США опасным, писал NEWS.ru.

ВОЗ является специализированным учреждением ООН. Основная функция организации лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.