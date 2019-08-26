https://static.news.ru/photo/47281234-c837-11e9-b795-fa163e074e61_660.jpg Фото: wto.org

Руководители стран «Большой семёрки» (G7) высказали приверженность реформе Всемирной торговой организации (ВТО) и заявили о необходимости прийти к соглашению для модернизации международной системы налогообложения в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Соответствующие положения прописаны в совместном заявлении по итогам саммита G7 во Франции.

G7 просит министров финансов следить за ситуацией в мировой экономике. Для этого G7 хочет глубокого изменения ВТО, чтобы она была более эффективной в защите интеллектуальной собственности, чтобы быстрее регулировать разногласия и искоренить нечестные практики, — цитирует документ РИА Новости .

Также в заявлении подчёркивается, что страны «семёрки» обязуются найти в 2020 году соглашение, чтобы «облегчить регламентные барьеры и модернизировать международное налогообложение в рамках ОЭСР».

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выразил недовольство реформой ВТО. До этого он не исключил, что его страна может выйти из организации.