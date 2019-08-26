Руководители стран «Большой семёрки» (G7) высказали приверженность реформе Всемирной торговой организации (ВТО) и заявили о необходимости прийти к соглашению для модернизации международной системы налогообложения в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Соответствующие положения прописаны в совместном заявлении по итогам саммита G7 во Франции.
G7 просит министров финансов следить за ситуацией в мировой экономике. Для этого G7 хочет глубокого изменения ВТО, чтобы она была более эффективной в защите интеллектуальной собственности, чтобы быстрее регулировать разногласия и искоренить нечестные практики, — цитирует документ РИА Новости.
Также в заявлении подчёркивается, что страны «семёрки» обязуются найти в 2020 году соглашение, чтобы «облегчить регламентные барьеры и модернизировать международное налогообложение в рамках ОЭСР».