Страны G20 приняли итоговое коммюнике на саммите

Фото: Aaron Chown/ТАСС

Не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK. Злоумышленник арестован.

Отмечается, что неизвестный начал размахивать ножом в поезде. После этого он разлил горючую жидкость и поджёг её. Полиция задержала его по горячим следам. Мотивы злоумышленника на данный момент неизвестны. Сотрудники...