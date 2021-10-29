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Страны G20 приняли итоговое коммюнике на саммите

15:31, 31 октября 2021
Страны G20 приняли итоговое коммюнике на саммите Фото: Aaron Chown/ТАСС
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Главы государств G20 признали актуальность общих стандартов беспрепятственного перемещения по миру. Они включают результаты тестов коронавируса и сертификаты о вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, лидеры G20 обязались стремиться возобновить на фоне COVID-19 международные поездки безопасным и упорядоченным образом.

В коммюнике отмечается, что страны G20 признают необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI века. Государства призвали принять меры для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5 градусов Цельсия.

Также лидеры стран G20 обязуются сократить с 300 до 100 дней продолжительность разработки новых вакцин от различных болезней в условиях пандемии. Государства обеспечат достаточное производство вакцин от коронавируса и будут добиваться справедливого распределения.


 

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