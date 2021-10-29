Страны G20 приняли итоговое коммюнике на саммите

Главы государств G20 признали актуальность общих стандартов беспрепятственного перемещения по миру. Они включают результаты тестов коронавируса и сертификаты о вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, лидеры G20
В коммюнике отмечается, что страны G20 признают необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI века. Государства призвали принять меры для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5 градусов Цельсия.
Также лидеры стран G20 обязуются сократить с 300 до 100 дней продолжительность разработки новых вакцин от различных болезней в условиях пандемии. Государства обеспечат достаточное производство вакцин от коронавируса и будут добиваться справедливого распределения.