Лидеры Европы не нашли общий язык из-за конфликта на Украине Политолог Кортунов рассказал про разногласия Джонсона и Макрона из-за конфликта на Украине

paris / Фото pixabay.com

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что между Великобританией и Францией наметились серьёзные разногласия по поводу мирного урегулирования на Украине. Эксперт отметил, что французский лидер Эммануэль Макрон выступает за переговоры и поиск компромиссов, а британский премьер-министр Борис Джонсон рассчитывает «воевать до победного конца». Несмотря на это, он признал, что глава Великобритании ещё может изменить своё мнение, пишет Lenta.ru.

Сейчас дело идёт к дальнейшему обострению, и он пытается возглавить движение, которое развивается в этом направлении, — рассказал Кортунов.

Специалист при этом назвал Джонсона «оппортунистом», который изменит свою позицию, как только конфликт перейдёт в фазу переговоров.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует создать новый союз европейских государств вместо ЕС, в котором главную роль будет играть Лондон, ранее написало итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники. Отмечается, что главным аспектом нового альянса станет противостояние с Россией. Автор статьи сообщил, что свой план Джонсон представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому в апреле.