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Лидеры ЕС изучат возможность ограничить цены на газ из РФ

Премьер Бельгии де Кроо: лидеры ЕС изучат возможность ограничить цены на газ из РФ
07:43, 25 марта 2022
Лидеры ЕС изучат возможность ограничить цены на газ из РФ Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
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Премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что лидеры ЕС изучают возможности «газовых санкций» в отношении России. По его словам, они касаются и объёмов поставок, и цен на газ, сообщает ТАСС.

Лидеры ЕС продолжат обсуждать возможность ограничения доходов России от экспорта газа. Мы можем обсуждать ограничения закупаемых объёмов, а можем также говорить об ограничениях цен, — подчеркнул премьер.

Он добавил, что раз меняется один пункт контракта о порядке оплаты, то почему бы не изменить и тот, в котором говорится о ценах.

Как отметил де Кроо, вопросом о переводе расчётов за российский газ в рубли занимается Еврокомиссия. Ей же в первый день саммита было поручено оценить успешность действующих санкций, а также возможности их обхода. Кроме того, в ЕК должны дать гарантии, что любые новые санкции сильнее повлияют на экономику России, чем стран ЕС, подчеркнул бельгийский премьер.

Ранее стало известно, что Евросоюз не допустит оплаты в рублях поставок из России газа, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она считает подобный вариант расчёта по сделкам неприемлемым, поскольку при нём будут обойдены европейские санкции.

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