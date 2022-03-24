Лидеры ЕС изучат возможность ограничить цены на газ из РФ

Премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что лидеры ЕС изучают возможности «газовых санкций» в отношении России. По его словам, они касаются и объёмов поставок, и цен на газ, сообщает ТАСС.

Лидеры ЕС продолжат обсуждать возможность ограничения доходов России от экспорта газа. Мы можем обсуждать ограничения закупаемых объёмов, а можем также говорить об ограничениях цен, — подчеркнул премьер.

Он добавил, что раз меняется один пункт контракта о порядке оплаты, то почему бы не изменить и тот, в котором говорится о ценах.

Как отметил де Кроо, вопросом о переводе расчётов за российский газ в рубли занимается Еврокомиссия. Ей же в первый день саммита было поручено оценить успешность действующих санкций, а также возможности их обхода. Кроме того, в ЕК должны дать гарантии, что любые новые санкции сильнее повлияют на экономику России, чем стран ЕС, подчеркнул бельгийский премьер.

Ранее стало известно, что Евросоюз не допустит оплаты в рублях поставок из России газа, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она считает подобный вариант расчёта по сделкам неприемлемым, поскольку при нём будут обойдены европейские санкции.